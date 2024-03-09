"Тюрьма ЦРУ" в Литве: ЕСПЧ возбудил третье дело

Согласно делу, Аль-Нашири был арестован в октябре 2002 года в Дубае и с тех пор находился в различных секретных тюрьмах ЦРУ. Соединенные Штаты считали его одним из важнейших действующих лиц террористической организации "Аль-Каида", которая способствовала взрыву посольств в Восточной Африке в 1998 году, замешенным в организации атаки террориста-смертника в Йемене на эсминец ВМС США USS Cole в 2000 году и в нападении на французский танкер Aden при аналогичных обстоятельствах в заливе в 2002 году.

Аль-Нашири считался одним из "высокоценных задержанных", к которым применялись усиленные методы допроса.

В ходатайстве он утверждает, что в октябре 2005 года его перевели в Литву, где он содержался до 25 марта 2006 года, когда секретная тюрьма ЦРУ в Литве была закрыта.

Гражданин Саудовской Аравии в настоящее время содержится на управляемой США военно-морской базе Гуантанамо на Кубе.

Дело находится на рассмотрении военной комиссии в Гуантанамо, где заявителю грозит смертная казнь по обвинению в участии в вышеупомянутых нападениях на американский военный корабль и французский гражданский танкер.

ЕСПЧ ранее признавал нарушения Конвенции по правам человека по аналогичным жалобам Аль Нашири в делах против Польши и Румынии.

В страсбургском суде Литва уже проиграла два дела, касающихся якобы действовавшей в стране тюрьмы ЦРУ.