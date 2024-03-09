Видео ⟩ В Риге ночью на субботу водитель Bolt Drive протаранил Land Rover

Как сообщила порталу TVNET представитель Госполиции Рута Страутниеце, в 02:26 на улице Базницас в Риге неизвестный водитель автомобиля марки Toyota потерял контроль над автомобилем.

Он выехал с проезжой части, врезался в деревянный цветочный горшок и припаркованный Land Rover, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение пассажир Toyota. По данному инциденту возбудили дело об административном правонарушении.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия, в семи из которых пострадали в общей сложности восемь человек, в том числе трое пешеходов, сообщили агентству LЕТА в отделе общественных отношений Госполиции.

За сутки в сфере дорожного движения выявлено 525 административных нарушений, в том числе 200 превышений скорости движения, а также в 14 случаях зафиксирован агрессивный стиль управления транспортным средством, свидетельствует обобщенная полицией статистика.