Видео ⟩ В Риге ночью на субботу водитель Bolt Drive протаранил Land Rover

В ночь на субботу, 9 марта, в Риге на улице Базницас водитель каршерингового авто Bolt Drive протаранил припаркованный на обочине Land Rover, сообщает Sadursme.
Как сообщила порталу TVNET представитель Госполиции Рута Страутниеце, в 02:26 на улице Базницас в Риге неизвестный водитель автомобиля марки Toyota потерял контроль над автомобилем.
Он выехал с проезжой части, врезался в деревянный цветочный горшок и припаркованный Land Rover, после чего скрылся с места происшествия.
В результате ДТП получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение пассажир Toyota. По данному инциденту возбудили дело об административном правонарушении.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия, в семи из которых пострадали в общей сложности восемь человек, в том числе трое пешеходов, сообщили агентству LЕТА в отделе общественных отношений Госполиции.
За сутки в сфере дорожного движения выявлено 525 административных нарушений, в том числе 200 превышений скорости движения, а также в 14 случаях зафиксирован агрессивный стиль управления транспортным средством, свидетельствует обобщенная полицией статистика.
За минувшие сутки Госполиция остановила на дорогах Латвии девятерых водителей в состоянии алкогольного опьянения, у четырех из которых концентрация алкоголя в крови превысила полтора промилле, свидетельствует обобщенная полицией информация.
За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если автомобиль не принадлежит нарушителю, то в дополнение к наказанию взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости использованного транспортного средства.
Все автомобили, которыми управляли пьяные водители в минувшие сутки, не принадлежали самим нарушителям, а значит, им придется заплатить государству денежную сумму, соотносимую со стоимостью указанных транспортных средств.
Пять водителей транспортных средств, у которых концентрация алкоголя в организме была ниже 1,5 промилле, привлечены к административной ответственности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!