Фото ⟩ Ринкевич призвал студентов придерживаться высоких идеалов

Ринкевич начал свою речь с размышлений о том, что по его мнению означает качественное образование. Президент хотел бы видеть в латвийских университетах требовательных преподавателей и амбициозных студентов, у которых есть возможность овладеть как навыками STEM, так и навыками ведения дискуссии, критического и творческого мышления, умения слушать и наблюдать.

По мнению президента, современные студенты могут увидеть проблемы, говорить о них и решать их.

"Самое главное, что отличает вас от предыдущих поколений, а также от поколений, которые придут после вас, - это умение говорить о проблемах, не довольствоваться ими и ненасытное, даже очень активное стремление к "лучше", "больше", "шире", - сказал Ринкевич.

Он призвал студентов дискутировать, прислушиваться друг к другу и определенно придерживаться высоких идеалов.

"Даже если вам еще не ясно, каким должен быть ваш идеальный университет, каким должен быть ваш идеальный университет, я хотел бы пожелать, чтобы после этого конгресса и дискуссий дворец вашей мечты стал для вас более понятным", - пожелал президент.

Галерея: Эдгар Ринкевич на 29-м конгрессе Латвийского объединения студентов

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!