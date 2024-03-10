В результате ракетного удара РФ в Донецкой области погибли несколько человек

В воскресенье, 10 марта, в результате ракетного удара РФ по городу Мирнограду Донецкой области погибли три и пострадали 12 человек, сообщают украинские официальные лица.
На город были сброшены авиабомбы. Пострадало 17 многоэтажек и 27 автомобилей.
Сначала сообщалось, что по городу попали три ракеты С-300, однако позже в пресс-центре Сил обороны Таврического направления уточнили, что были сброшены авиабомбы.
Среди пострадавших - 16-летний подросток, пять женщин и пять мужчин от 34 до 95 лет. Всем немедленно оказали медицинскую помощь.
Два человека погибли в результате атаки беспилотника на здание в Доброполье. В Часов Яре в результате артиллерийского огня погиб мужчина.
3092/ Mirnograd, #Donetsk pic.twitter.com/aR0sA18GM2— Huligan (@Ghost132607472) March 10, 2024
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