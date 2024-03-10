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В результате ракетного удара РФ в Донецкой области погибли несколько человек

rus.tvnet.lv
Обновлено 10 марта 2024, 15:55
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Вторжение РФ в Украину. Иллюстративное фото
Вторжение РФ в Украину. Иллюстративное фото Фото: HANDOUT/AFP

В воскресенье, 10 марта, в результате ракетного удара РФ по городу Мирнограду Донецкой области погибли три и пострадали 12 человек, сообщают украинские официальные лица.

На город были сброшены авиабомбы. Пострадало 17 многоэтажек и 27 автомобилей.

Сначала сообщалось, что по городу попали три ракеты С-300, однако позже в пресс-центре Сил обороны Таврического направления уточнили, что были сброшены авиабомбы.

Среди пострадавших - 16-летний подросток, пять женщин и пять мужчин от 34 до 95 лет. Всем немедленно оказали медицинскую помощь.

Два человека погибли в результате атаки беспилотника на здание в Доброполье. В Часов Яре в результате артиллерийского огня погиб мужчина.

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