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"Перед злом нельзя капитулировать". Ринкевич прокомментировал слова папы римского об Украине

rus.tvnet.lv
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Ieva Leiniša/LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на недавние заявления Папы Римского Франциска о том, что Украине необходимо "смело" сдаться и начать переговоры с Россией.

В частично опубликованном в субботу интервью швейцарскому телевидению папа Франциск призвал участников войны на Украине "начать переговоры до того, как ситуация ухудшится", и призвал украинцев быть смелыми сесть за стол переговоров со страной-агрессором.

"Я считаю, что самые сильные - это те, кто видит ситуацию, думает о нации и достаточно смел, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры", - сказал он в интервью в начале февраля.

Заявления Папы вызвали большую волну возмущения и критики в социальных сетях.

Среди них лаконично выразил свое мнение президент Ринкевич, который является многолетним и активным пользователем сайта микроблогов Х. Он опубликовал свой пост на английском языке.

"Нельзя капитулировать перед злом. С ним нужно бороться и победить его, чтобы зло само подняло белый флаг и капитулировало", - написал Ринкевич.

Позиция Украины до сих пор заключалась в твердой решимости не вступать в переговоры с Россией, т.к. та заявила об аннексии частично оккупированных территорий Украины. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что инициировать мирные переговоры может только та сторона, которая подверглась вторжению.

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже третий год, силы страны-агрессора перехватывают инициативу на поле боя, а Украина все больше испытывает нехватку боеприпасов.

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