Омбудсмен: возросла проблема насилия среди детей в образовательных учреждениях

Не всегда сотрудничество применяющего насилие лица с социальной службой считается обязанностью, отмечается в поданном в Сейм документе. Минблаг со своей стороны обязался дополнить методические рекомендации по предоставлению услуги социальной реабилитации пострадавшим от насилия и совершившим насилие совершеннолетним лицам, включив раздел о действиях социальной службы в случаях, если выдано решение суда о временной защите от насилия и затронуты интересы ребенка, сказано в докладе.

"Отсутствие единого понимания в вопросах защиты прав ребенка наблюдается и в практике сиротских судов, если в семье произошел инцидент с применением насилия и судом принято решение о средствах временной защиты от насилия", - отмечается в документе.

Действия лица, применяющего насилие, редко получают достаточную оценку, особенно, если судом не принимается решение о запрете на приближение к ребенку и его месту жительства. Кроме того, не всегда социальная служба получает информацию о необходимости вести социальную работу с лицом, применяющим насилие, для ограничения таких действий.

По призыву омбудсмена VBTAI проинформировала сиротские суды о доступных методических разъяснениях в связи с обеспечением защиты прав ребенка в случае насилия.

В докладе также отмечается, что большинство самоуправлений не рассматривают помощь в воспитании детей в качестве одной из своих обязательных функций. В ходе проведенного опроса местные власти отметили, что для искоренения насилия в семье не принимаются соответствующие меры. По итогам исследования бюро омбудсмена выдало самоуправлениям ряд рекомендаций по повышению доступности обучения.

Не менее широкие обзоры посвящены в документе и ряду других разделов о правах детей.

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