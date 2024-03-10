Омбудсмен: возросла проблема насилия среди детей в образовательных учреждениях

Растущей проблемой является взаимное насилие детей в образовательных учреждениях, которое существенно мешает в том числе образовательному процессу, сказано в докладе по 2023 году, поданного в Сейм омбудсменом Юрисом Янсонсом.
Адресованные омбудсмену заявления свидетельствуют о том, что детям не хватает навыков в решении конфликтов ненасильственным способом, а сотрудникам школ - умения вовремя заметить проблему в поведении детей и соответствующим образом отреагировать.
Действия образовательных учреждений осложняются отсутствием нормативного регулирования, отмечено в сообщении. Для решения проблемы Министерство образования и науки с участием омбудсмена приступило к разработке алгоритма действий для образовательных учреждений в случаях насилия. Позже разработку продолжила Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI).
В документе сказано, что вызвавшие споры так называемые "поправки о насилии" в законе об образовании были приостановлены на основании возражений омбудсмена, президента и общественных организаций. Приостановленные поправки должны были позволить руководителю учебного заведения принимать решения о переводе учеников-агрессоров на домашнее обучение.
Затем, однако, было подано аналогичное предложение.
В докладе отмечается, что следует концептуально поддержать разрабатываемые Кабинетом министров в установленном порядке поправки о безопасности в образовательных учреждениях. Они предусматривают перемещение лиц, применяющих насилие, на временное обучение в другое помещение, в другое время или дистанционно.
При этом следует учитывать, что дошкольникам и учеников со специальными потребностями удаленное обучение не подходит. Поэтому омбудсмен подключился к решению этого вопроса, чтобы найти баланс между правом агрессивного ребенка на образование и правом остальных участвующих в образовательном процессе лиц на безопасность в образовательном учреждении.
Омбудсмен выражает концептуальную поддержку предложению президента Латвии Эдгара Ринкевича о наделении руководителя учебного заведения правом в целях безопасности обыскивать личные вещи ученика. Но опасения вызывает возможность предоставления учебным заведениям права на обыск вещей при отсутствии серьезной и немедленной угрозы безопасности, например, с целью обнаружения курительных устройств, указано в докладе.
По мнению омбудсмена, следует сохранить установленный нормативными актами раздел о компетенциях учреждений, которыми для образовательных учреждений определены воспитание и образование. В свою очередь, предотвращение и выявление правонарушений входит в компетенцию полиции.
В случае подозрений на присутствие в школе запрещенных веществ или предметов образовательное учреждение должно сообщать об этом в полицию, а исключения, в свою очередь, можно допустить для немедленного устранения угрозы, сказано в документе.
Для защиты детей от насилия в семье омбудсмен призывает обеспечить свободно доступные образовательные мероприятия для родителей, в том числе о ненасильственных методах дисциплинирования ребенка.
В 2023 году омбудсмен проинформировал Министерство благосостояния о различной практике социальных служб по обеспечению социальных услуг и помощи как пострадавшим от насилия, так и лицам, применяющим насилие, если это произошло в семье и суд принял решение о применении временных мер защиты от насилия.
Не всегда сотрудничество применяющего насилие лица с социальной службой считается обязанностью, отмечается в поданном в Сейм документе. Минблаг со своей стороны обязался дополнить методические рекомендации по предоставлению услуги социальной реабилитации пострадавшим от насилия и совершившим насилие совершеннолетним лицам, включив раздел о действиях социальной службы в случаях, если выдано решение суда о временной защите от насилия и затронуты интересы ребенка, сказано в докладе.
"Отсутствие единого понимания в вопросах защиты прав ребенка наблюдается и в практике сиротских судов, если в семье произошел инцидент с применением насилия и судом принято решение о средствах временной защиты от насилия", - отмечается в документе.
Действия лица, применяющего насилие, редко получают достаточную оценку, особенно, если судом не принимается решение о запрете на приближение к ребенку и его месту жительства. Кроме того, не всегда социальная служба получает информацию о необходимости вести социальную работу с лицом, применяющим насилие, для ограничения таких действий.
По призыву омбудсмена VBTAI проинформировала сиротские суды о доступных методических разъяснениях в связи с обеспечением защиты прав ребенка в случае насилия.
В докладе также отмечается, что большинство самоуправлений не рассматривают помощь в воспитании детей в качестве одной из своих обязательных функций. В ходе проведенного опроса местные власти отметили, что для искоренения насилия в семье не принимаются соответствующие меры. По итогам исследования бюро омбудсмена выдало самоуправлениям ряд рекомендаций по повышению доступности обучения.
Не менее широкие обзоры посвящены в документе и ряду других разделов о правах детей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!