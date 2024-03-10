Скандал в аэропорту Хельсинки: полиция сняла с самолета бывшего премьер-министра Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сегодня начал свой визит в Японию, где встретится с главой МИД Японии Йоко Камикава, министром цифровых технологий Таро Коно, главой парламентской группы Эстония-Япония Такуей Хираи, главой комиссии по иностранным делам палаты представителей парламента Такааки Катсумата и председателем правления корпорации Marubeni Фумией Кокубу. Помимо министра и официальной делегации, в визите участвует бизнес-делегация, состоящая из представителей различных эстонских компаний. Однако визит эстонской делегации успел наделать шума еще до того, как они успели добраться до Японии.