Вс, 10.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Скандал в аэропорту Хельсинки: полиция сняла с самолета бывшего премьер-министра Эстонии

Лоора-Элизабет Ломп Тарво Мадсен rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Таави Рыйваса сняли с самолета.
Таави Рыйваса сняли с самолета. Фото: Postimehe lugeja foto

Насколько известно Postimees, вчера в Хельсинки полиция сняла с самолета бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса, который, как утверждается, был пьян. Подробности рассказывает Rus.Postimees.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сегодня начал свой визит в Японию, где встретится с главой МИД Японии Йоко Камикава, министром цифровых технологий Таро Коно, главой парламентской группы Эстония-Япония Такуей Хираи, главой комиссии по иностранным делам палаты представителей парламента Такааки Катсумата и председателем правления корпорации Marubeni Фумией Кокубу. Помимо министра и официальной делегации, в визите участвует бизнес-делегация, состоящая из представителей различных эстонских компаний. Однако визит эстонской делегации успел наделать шума еще до того, как они успели добраться до Японии.

Пьяный экс-премьер

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх