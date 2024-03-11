Кулеба также намекнул на позицию Ватикана в годы Второй мировой войны, когда папа Пий, как утверждают некоторые историки, знал о массовых убийствах евреев нацистами, но ничего не предпринимал.

«Призываю не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь, — написал Кулеба. — Наш флаг — сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не поднимем других флагов».

Глава МИД Украины также поблагодарил Франциска «за постоянные молитвы о мире» и выразил надежду на то, что «после двух лет разрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность осуществить апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прямо не упомянул о заявлении Франциска. Однако он явно имел в виду именно его, когда говорил о том, что российская агрессия не распространяется на всю Европу, только потому, что «их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом».

«В Украине много было когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы остановилась война», — сказал Зеленский.