В Юрмале начинается реконструкция железнодорожного путепровода в Дзинтари

В начале недели планируется установить знаки, ограничивающие движение, разграничить зону строительства и обустроить строительную площадку - на ней будет размещена техника и оборудование, необходимые для проведения строительных работ.

Водителям необходимо считаться с ограничениями движения.

Две полосы из четырех будут закрыты для движения. По одной полосе в каждом направлении будет доступно с левой стороны путепровода. Скорость движения на путепроводе будет снижена до 30 километров в час.

Такая организация движения будет действовать примерно до конца 2024 года. В 2025 году строительные работы будут проводиться на левой стороне путепровода, в направлении из Майори в Ригу.

На путепроводе Дзинтари будет проведена полная реконструкция проезжей части, обновлены пролеты и опоры. Будет построена новая система ливневой канализации, обновлены опоры освещения и установлены новые энергосберегающие светильники. Также на мосту будут установлены новые барьеры и щиты безопасности. Реконструкцию планируется завершить к концу 2025 года.

Стоимость проекта составляет 9,2 млн евро. Работы по реконструкции будут финансироваться из бюджета города Юрмалы.

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