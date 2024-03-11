Дом Черноголовых приглашает школьников на крупноформатные игры

Во время школьных каникул в Доме Черноголовых пройдет неделя крупноформатных игр, сообщил специалист по связям с общественностью ООО Rīgas nami Гунтис Розенбергс.
В дни школьных каникул, с сегодняшнего дня и до 17 марта в Доме Черноголовых можно будет поиграть как в классические и известные игры, такие как "Цирк" и "Домино", так и в более новые и не слишком знакомые широкой публике игры.
Вместе с детьми в Дом Черноголовых приглашаются и родители.
Развлечения можно совместить с экскурсией и осмотром экспозиции Дома Черноголовых.
Игры бесплатные и включены в посещение: надо приобрести только входной билет в Дом Черноголовых.
Для детей дошкольного возраста вход бесплатный.
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