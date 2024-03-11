Принцесса Уэльская извинилась за отредактированную семейную фотографию

После новости о том, что пять международных фотоагентств отозвали фотографию принцессы Уэльской и ее детей, опасаясь ее недостоверности и назвав ее "цифровой манипуляцией", принцесса Уэльская прокомментировала ситуацию, пишет BBC.
Принцесса Уэльская извинилась за путаницу с фотографией ко Дню матери. В сообщении, опубликованном в социальных сетях, она заявила:
"Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хочу принести свои извинения за недоразумение, вызванное семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Надеюсь, все празднующие были очень счастливы в День матери."
Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024
Как уже сообщалось, фотография, сделанная принцем Уильямом в День матери, стала первым изображением Кейт Миддлтон , опубликованным Кенсингтонским дворцом после операции по подтяжке живота в январе.
Однако агентства PA, Getty Images, AFP, Reuters и Associated Press отозвали фотографию, сославшись на, то что на фотографии видно несоответствие в расположении левой руки принцессы Шарлотты и снимок явно редактировался.
Кенсингтонский дворец отказался от комментариев.
Dailymail указал как минимум на 4 момента на фотографии, вызывающие подозрения:
1. Рукав свитера у принцессы Шарлотты размыт;
2. Молния принцессы Уэльской;
3. Юбка принцессы Шарлотты;
4. "Исчезнувшие кольца" принцессы Уэльской.
Kensington Palace declines to comment after three news agencies withdraw image of Kate and her children over concerns https://t.co/U87em2sEcL— BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 10, 2024
В социальных сетях поклонники королевской семьи также усомнились в подлинности фото. Длительное отсутствие принцессы Уэльской "в свете" породило слухи об истинном местонахождении и состоянии здоровья Кейт.
На прошлой неделе Миддлтон была замечена возле Виндзорского дворца в Великобритании впервые после госпитализации в начале этого года. Она была пассажиркой в машине, которой управляла ее мать Кэрол. Операция по подтяжке живота вынудила ее на несколько месяцев отказаться от королевских обязанностей.
Принцессу Уэльскую не видели на публике с декабря.
Уже был инцидент, когда семейное фото принца и принцессы Уэльских вызвало подозрения у зорких фанатов. Например, после публикации рождественского семейного фото возник ряд вопросом. Что случилось со средним пальцем левой руки пятилетнего принца Луи? Где левая нога принца Уильяма! Также за стулом, на котором сидит маленькая принцесса Шарлотта, виднеется только одна нога принцессы Екатерины.
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