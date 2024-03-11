Принцесса Уэльская извинилась за отредактированную семейную фотографию

Кенсингтонский дворец отказался от комментариев.





Фото: Reuters/ScanPix

Dailymail указал как минимум на 4 момента на фотографии, вызывающие подозрения: 1. Рукав свитера у принцессы Шарлотты размыт; 2. Молния принцессы Уэльской; 3. Юбка принцессы Шарлотты; 4. "Исчезнувшие кольца" принцессы Уэльской.

Kensington Palace declines to comment after three news agencies withdraw image of Kate and her children over concerns https://t.co/U87em2sEcL — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 10, 2024

В социальных сетях поклонники королевской семьи также усомнились в подлинности фото. Длительное отсутствие принцессы Уэльской "в свете" породило слухи об истинном местонахождении и состоянии здоровья Кейт.

Фото: EPA/Scanpix

На прошлой неделе Миддлтон была замечена возле Виндзорского дворца в Великобритании впервые после госпитализации в начале этого года. Она была пассажиркой в ​​машине, которой управляла ее мать Кэрол. Операция по подтяжке живота вынудила ее на несколько месяцев отказаться от королевских обязанностей.

Принцессу Уэльскую не видели на публике с декабря.

Уже был инцидент, когда семейное фото принца и принцессы Уэльских вызвало подозрения у зорких фанатов. Например, после публикации рождественского семейного фото возник ряд вопросом. Что случилось со средним пальцем левой руки пятилетнего принца Луи? Где левая нога принца Уильяма! Также за стулом, на котором сидит маленькая принцесса Шарлотта, виднеется только одна нога принцессы Екатерины.

Фото: Reuters/ScanPix

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