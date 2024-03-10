Опубликовано первое официальное фото принцессы Уэльской с декабря. Недавно ей сделали операцию

В заявлении по случаю Дня матери Миддлтон поблагодарила общественность за поддержку, пока она продолжает выздоравливать дома.

На фото улыбающаяся Кейт с тремя детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Фотография была сделана ее мужем, принцем Уильямом, в их доме в Виндзоре.

"Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери", - сказала принцесса Уэльская.

Как сообщалось, 42-летнюю принцессу Уэльскую увидели в понедельник, 4 марта, впервые после ее госпитализации в начале года. Операция на желудке заставила ее на несколько месяцев приостановить исполнение королевских обязанностей, сообщает TMZ.

Кейт Миддлтон была замечена возле Виндзорского замка в Великобритании в понедельник. Она ехала в ​​машине, которой управляла ее мать Кэрол.

Появление принцессы Уэльской развеяло ряд домыслов и острот по поводу ее "исчезновения", появившихся в Интернете в последние недели. Напомним, что Миддлтон не появлялась на публике с декабря.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024

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