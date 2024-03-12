Певица из Латвии о том, как одной воспитывать четверых: "Это звучит жестоко..."

"Грех жаловаться, у меня все хорошо. У меня есть дом, где можно жить, есть еда, мне тепло, у меня есть дети. У нас есть здоровье, у меня есть все необходимое, я счастливый человек", - сказала Лига Ридере, которая также оказывает поддержку другим матерям, которые воспитывают детей одни.

Лига — мать-одиночка, которая рада возможности работать из дома и одновременно управлять жизнью своих детей. "Это звучит жестоко, иногда это жестоко, но то, как я думаю и на чем сосредотачиваюсь, именно так я и буду себя чувствовать. Я не хочу чувствовать себя плохо. У всех нас есть трудности".

Лига открыто рассказала, что значит быть родителем-одиночкой: "Честно говоря, это непросто, но ты попал в эту ситуацию, в эту среду, и тебе приходится с этим справляться".

Несмотря на то, что Лиге приходится выполнять роли двух родителей, она осознает, что забота о себе также важна. "В какой-то момент мы забываем о себе, тогда происходит выгорание, и когда это происходит, человек уже находится в таком состоянии, что все начинает не иметь значения. Поэтому очень важно не доходить до этого момента и обращаться за помощью. Открыто расскажи что происходит.Или это будут финансы, или поддержка в уходе за детьми. Никто не знает с чем ты борешься, люди уклоняются от того, что есть трудности, но жизнь есть жизнь. Главное не сдавайся и верь, что все будет хорошо".

В 2022 году Лига родила четвертого ребенка. Певица - мама двух сыновей и двух дочерей.

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