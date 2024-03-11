"Капитуляция - это не мир. Президент Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности", - заявил Столтенберг.

Столтенберг добавил, что Украина "как никогда близка" к тому, чтобы стать членом НАТО.

"Украина станет союзником НАТО. Вопрос не в том, станет ли, а в том, когда. Сейчас Украина как никогда близка к членству в НАТО", - сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Папа римский Франциск призвал Украину иметь мужество поднять "белый флаг" и вступить в переговоры о прекращении войны с Россией. В интервью швейцарской телекомпании RSI, которое он дал в феврале и отрывок из которого опубликован в субботу, 9 марта, он заявил, что считает сильнее всех того, "кто смотрит на ситуацию, думает о народе, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры".