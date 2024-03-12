Пилоты индонезийского Airbus A320 проспали полчаса во время полета

Инцидент произошел 25 января.

Как сообщили в Министерстве транспорта Индонезии, 32-летний командир воздушного судна попросил второго пилота взять управление примерно через полчаса после взлета, сказав, что ему нужно отдохнуть, и уснул.

28-летний второй пилот согласился, но тоже заснул. Позднее он объяснил это тем, что помогал жене присматривать за новорожденными младенцами-близнецами.

Авиадиспетчеры Джакарты пытались связаться с пилотами, но не получили ответа. Молчание продолжалось 28 минут, пока командир не проснулся и не понял, что второй пилот тоже спит. Он также обнаружил, что самолет незначительно отклонился от курса.

Пилоты ответили на вызовы диспетчеров Джакарты и благополучно посадили самолет.

Медицинские тесты перед полетом показали, что оба пилота были пригодны к управлению воздушным судном.

Власти объявили строгий выговор компании Batik Air в связи с инцидентом. Глава Департамента воздушного транспорта Индонезии М Кристи Энда Мурни заявил, что авиакомпании следует уделять больше внимания отдыху экипажа.

Batik Air заявила, что работает над этим и обязуется выполнять все рекомендации авиационных властей по безопасности полетов.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC