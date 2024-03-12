Полиция ищет пропавшую без вести несовершеннолетнюю Диану

Государственная полиция разыскивает пропавшую несовершеннолетнюю Диану Закатову, которая 11 марта в промежуток времени с 12:00 до 17:00 покинула место жительства по улице Скудру в Спилве волости Бабитес Марупского края, и до сих пор не вернулась.