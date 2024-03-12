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Полиция ищет пропавшую без вести несовершеннолетнюю Диану

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Полиция ищет пропавшую без вести несовершеннолетнюю Диану
Полиция ищет пропавшую без вести несовершеннолетнюю Диану Фото: Diāna Zakatova.

Государственная полиция разыскивает пропавшую несовершеннолетнюю Диану Закатову, которая 11 марта в промежуток времени с 12:00 до 17:00 покинула место жительства по улице Скудру в Спилве волости Бабитес Марупского края, и до сих пор не вернулась.

По последней информации, девушка, вероятно, находится в Риге, в микрорайоне Плявниеки.

Приметы девушки: рост 158 см, черные длинные волосы. Была одета в одежду из искусственной кожи, черные брюки, на ногах обувь Adidas.

Полиция призывает ознакомиться с фотографиями девушки и отозваться каждого, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по телефону 679 502 55 или 110.

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