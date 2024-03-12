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В пожаре в Вараклянском крае погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Сотрудник VUGD. Иллюстративное фото
Сотрудник VUGD. Иллюстративное фото Фото: Una Kupruka / LETA

В понедельник, 11 марта, в результате пожара в Вараклянском крае погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 14:47 в VUGD поступил вызов в Вараклянский край, где горел одноэтажный деревянный жилой дом площадью 140 квадратных метров.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 82 вызова - 48 на пожары, в том числе 26 на пожары прошлогодней травы, 23 на спасательные работы, а 11 вызовов были ложными.

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