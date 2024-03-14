Без "Русского двора", но с "болдерайскими кебабами": Кенгарагский рынок и его окрестности

В начале 2022 года Кенгарагский рынок был лишен статуса рынка, но это никак не отразилось на его привычной торговой жизни. Поток покупателей по-прежнему есть, а кроме того, именно здесь недавно открылись знаменитые "болдерайские кебабы", куда TVNET+ и отправился.