В начале 2022 года Кенгарагский рынок был лишен статуса рынка, но это никак не отразилось на его привычной торговой жизни. Поток покупателей по-прежнему есть, а кроме того, именно здесь недавно открылись знаменитые "болдерайские кебабы", куда TVNET+ и отправился.
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Без "Русского двора", но с "болдерайскими кебабами": Кенгарагский рынок и его окрестности
9 марта заведение Асифа Ибрагимова открыло свои двери для клиентов на Кенгарагском рынке. Как признается владелец, он сохранил ту уникальную семейную рецептуру, за которую их кебабы прославились на всю Ригу.
Название Название Bolderājas kebabnīca VasikO - это способ показать, кто хозяин и откуда заведение, из какого района Риги! VasikO - это производное от имени умершего брата Асифа Ибрагимова.