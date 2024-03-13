Германия приводит в готовность все свои ракеты TAURUS

Правительство Германии приняло решение модернизировать и вернуть в строй все дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, находящиеся на вооружении вооруженных сил страны (бундесвера). Об этом пишет сайт газеты Die Welt, добавляя, что во вторник, 12 марта, Минобороны ФРГ проинформировало о соответствующих планах в ходе секретной части экстренного заседания профильный комитет бундестага.

По сведениям издания, в арсенале вооруженных сил Германии насчитывается около 600 TAURUS производства компании MBDA, точное число засекречено. Однако на настоящий момент только половина из них считается работоспособной после технического усовершенствования, проведенного в 2018 году, а у остальных истек срок сертификации.

Неисправные ракеты отправят на капитальный ремонт

Теперь все ракеты должны пройти полную проверку, а те, у которых истек срок сертификации - отправлены на капитальный ремонт.

Как подчеркивает Die Welt, решение о введении в строй всех TAURUS открывает перед правительством в Берлине новые возможности: оно сможет передать Украине больше крылатых ракет, не подвергая опасности национальную оборону. Более вероятным представляется и так называемый круговой обмен с союзниками. Согласно этому варианту, который поддержала министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock), Германия может передать ракеты TAURUS Великобритании, а та, в свою очередь, поставит Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow.

Министерство обороны отказалось предоставить комментарии по этому вопросу по запросу Die Welt.

В бундестаге 14 марта пройдет новое голосование по вопросу о поставках крылатых ракет TAURUS Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) категорически отвергает идею поставки ракет TAURUS Киеву, обосновывая это тем, что, если "неверно применить" TAURUS, ракета может "поразить цель где-нибудь в Москве".