В нескольких школах Латвии не ведется обучение на латышском языке

Как известно, с этого учебного года обучение на латышском введено в детских садах национальных меньшинств, а также в 1-х, 4-х и 7-х классах.

В целях контроля за тем, как школы выполняют требования закона, IKVD с начала текущего учебного года до конца февраля провела оценку 134 учебных заведений.

В значительной части - 44% или 51 проверенных образовательных учреждений - их руководители получили оценку "хорошо", но почти столько же образовательных учреждений - 42,2% или 49 - получили оценку "требует улучшения".

Представители IKVD отметили, что в четырех учебных заведениях (три в Риге, одно в Резекне) уроки фактически не ведутся на латышском языке.

Центр государственного языка в этом учебном году обнаружил недостаточное знание латышского языка в 41 учебном заведении у 87 учителей.

Из них 45 педагогов были освобождены от своих обязанностей, 30 временно нетрудоспособны, семеро отстранены от работы, пятерым удалось сдать повторный экзамен по латышскому языку.

На вопрос о том, как удалось добиться высокой оценки, директор Даугавпилсской основной школы Согласия Елена Вуцане ответила, что школа начала переход на обучение на латышском языке еще до этого учебного года.

"У нас только в начальной школе есть так называемые русские классы, но с 4-го класса все учатся на латышском, хотя формально они учатся по программе для меньшинств", - говорит директор школы.

Поэтому, например, у 7-го класса нет проблем с переходом на латышский язык. Как признали в IKVD, на переход к единой школе влияют долгосрочные вакансии учителей. В трети обследованных учебных заведений наблюдается длительная нехватка преподавателей. Как и в прошлом учебном году, и в этом году продолжится "отлов" педагогов, владеющих государственным языком недостаточно.

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