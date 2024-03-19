Вернуть нельзя оставить. Как обстоят дела с мобилизацией украинских мужчин, находящихся в Латвии

Украина продолжает пребывать в остром кризисе как в плане боеприпасов, так и дефицита военнослужащих. В стране постоянно звучат призывы к пополнению рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако такого наплыва мужчин в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые раньше назывались военкоматами, отмеченного в первые месяцы войны в Украине, уже давно нет: часть, находясь в Украине, не желает идти на войну, а часть мужчин уехала за рубеж.
По итогам 2023 года, в Латвию поступило 46 тысяч заявлений о временной защите от граждан Украины. 20% из них подали мужчины. Грозит ли им экстрадиция на воюющую родину?