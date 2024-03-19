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Вернуть нельзя оставить. Как обстоят дела с мобилизацией украинских мужчин, находящихся в Латвии

Оксана Пугачева
, участница Балтийской школы журналистики
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Акция в поддержку Украины в Даугавпилсе 24.02.2024. Фото носит иллюстративный характер
Акция в поддержку Украины в Даугавпилсе 24.02.2024. Фото носит иллюстративный характер Фото: Ivars Soikāns /LETA

Украина продолжает пребывать в остром кризисе как в плане боеприпасов, так и дефицита военнослужащих. В стране постоянно звучат призывы к пополнению рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако такого наплыва мужчин в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые раньше назывались военкоматами, отмеченного в первые месяцы войны в Украине, уже давно нет: часть, находясь в Украине, не желает идти на войну, а часть мужчин уехала за рубеж.

По итогам 2023 года, в Латвию поступило 46 тысяч заявлений о временной защите от граждан Украины. 20% из них подали мужчины. Грозит ли им экстрадиция на воюющую родину?

Вопрос с уклонистами, а так в Украине называют не желающих идти в армию, планируют решить, приняв новый закон о мобилизации. Над ним парламентарии как раз сейчас работают в Верховной раде.

В частности, относительно тех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом и являются призывниками, военнообязанными или резервистами, если они не предоставили свои военно-учетные документы, законопроект предусматривает ограничения на совершение консульских действий в украинских посольствах стран пребывания.

На запрос TVNET+ в консульском отделе посольства Украины в Латвии ответили...

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