Украина продолжает пребывать в остром кризисе как в плане боеприпасов, так и дефицита военнослужащих. В стране постоянно звучат призывы к пополнению рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако такого наплыва мужчин в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые раньше назывались военкоматами, отмеченного в первые месяцы войны в Украине, уже давно нет: часть, находясь в Украине, не желает идти на войну, а часть мужчин уехала за рубеж.