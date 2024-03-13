VDD: Китайские кибергруппы начинают проявлять интерес к Латвии

Самую большую угрозу кибершпионажа для Латвии по-прежнему представляют кибергруппировки, находящиеся под контролем враждебных иностранных спецслужб. Именно эти киберподразделения обладают высочайшей подготовкой, ресурсами и навыками для планирования и выполнения сложных операций.

Кибергруппы, управляемые иностранными спецслужбами, преследуют разные цели. Чаще всего они компрометируют компьютерные системы, то есть несанкционированно проникают в них чтобы получить секретную информации, саботировать работу компьютерных систем или уничтожить данные.

Однако очень часто группы, контролируемые враждебными государствами, проникают в компьютерные системы, чтобы получить и установить длительное тайное присутствие в этих системах, сказано в докладе.

В прошлом году кибергруппы, подконтрольные российским спецслужбам, продолжали осуществлять атаки на цепочки поставок, которые сегодня считаются одной из самых опасных и трудно идентифицируемых угроз кибербезопасности. Это сложные атаки, которые обычно совершаются с целью проникновения и осуществления вредоносных действий либо на большое количество компьютерных систем одновременно, либо на отдельные хорошо защищенные системы.