VDD: Китайские кибергруппы начинают проявлять интерес к Латвии

Наибольшую угрозу для Латвии представляют кибергруппировки, возглавляемые российскими спецслужбами, однако, согласно прошлогоднему отчету о деятельности Службы государственной безопасности (VDD), китайские киберподразделения также начали проявлять заметный интерес к Латвии.
Самую большую угрозу кибершпионажа для Латвии по-прежнему представляют кибергруппировки, находящиеся под контролем враждебных иностранных спецслужб. Именно эти киберподразделения обладают высочайшей подготовкой, ресурсами и навыками для планирования и выполнения сложных операций.
Кибергруппы, управляемые иностранными спецслужбами, преследуют разные цели. Чаще всего они компрометируют компьютерные системы, то есть несанкционированно проникают в них чтобы получить секретную информации, саботировать работу компьютерных систем или уничтожить данные.
Однако очень часто группы, контролируемые враждебными государствами, проникают в компьютерные системы, чтобы получить и установить длительное тайное присутствие в этих системах, сказано в докладе.
В прошлом году кибергруппы, подконтрольные российским спецслужбам, продолжали осуществлять атаки на цепочки поставок, которые сегодня считаются одной из самых опасных и трудно идентифицируемых угроз кибербезопасности. Это сложные атаки, которые обычно совершаются с целью проникновения и осуществления вредоносных действий либо на большое количество компьютерных систем одновременно, либо на отдельные хорошо защищенные системы.
По данным VDD, большое количество кибератак по-прежнему удается из-за ошибок, допущенных пользователями. Киберзлоумышленники пользуются плохо настроенными компьютерными сетями и плохой кибергигиеной.
VDD отмечают, что высокие риски кибершпионажа вызваны непропорциональными правами доступа, предоставляемыми слабозащищенным учетным записям пользователей, например, к базам данных национального значения.
В целом был сделан вывод, что уровень киберугроз в латвийском киберпространстве в прошлом году оставался стабильно высоким, однако ситуация в целом считалась и остается стабильной.
На ситуацию в сфере кибербезопасности продолжала влиять продолжающаяся война в Украине, которую Россия также распространила и на киберпространство.
Кибератаки осуществлялись не только против Украины, но и против государств-членов НАТО и ЕС, поддерживающих пострадавшую от войны страну, включая Латвию.
После вторжения России в Украину латвийские государственные учреждения и другие стратегически важные объекты значительно улучшили свою готовность и возможности защиты от кибератак.
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