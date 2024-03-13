В Клайпеде осквернили несколько литовских флагов. Президент уверен, что это целенаправленная акция

Полиция третьего по величине города Литвы сообщила, что начато досудебное расследование по нескольким случаям порчи флага.

Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела сообщил в среду, 13 марта, , что подозреваемый задержан на 48 часов. Мужчина 1991 года рождения уже неоднократно попадал в поле зрения полиции.

Во время нескольких отдельных инцидентов, которые произошли в Клайпеде на прошлой неделе, были осквернены в общей сложности 14 государственных флагов Литвы. Флаги срывали, древко ломали, а сами флаги рвали или сжигали.

После инцидента президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что осквернение литовских флагов в Клайпеде было целенаправленным и, вероятно, скоординированным из другой страны.

"У нас уже есть информация, что это целенаправленная акция, которая практически не скоординирована в Литве. Мы также были свидетелями случаев осквернения наших памятников", - прокомментировал Науседа.

Он допустил, что подобные инциденты могут повториться и в других странах НАТО. Президент сказал, что нападение, скорее всего, было организовано враждебным государством, и призвал жителей сохранять спокойствие.

Уголовный кодекс предусматривает, что за публичное осквернение государственного флага или государственного герба Литвы, а также публичное издевательство над государственным гимном Литвы лицу грозит штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.

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