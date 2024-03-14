Министерство обороны России подтвердило, что средства ПВО утром 14 марта сбили над территорией Белгородской области восемь реактивных снарядов. Подтверждена смерть одного человека, пишет "Медуза".
Видео ⟩ РФ сообщила, что сбила в Белгородской области восемь реактивных снарядов. Один человек погиб
Ведомство обвинило в атаке "киевский режим". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что повреждены два частных дома и автомобиль. Есть повреждения и на территории одного из учреждений здравоохранения - пробита крыша, повреждены пятый и шестой этажи.
⚡️🇷🇺Belgorod region under fire pic.twitter.com/Z4IYRWkLny— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) March 14, 2024
"По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место", - заявил он.
Belgorod coffee!😎💥🔥— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) March 14, 2024
06.39 pic.twitter.com/ljPEWuUfIS
В Telegram-каналах и соцсетях были опубликованы видео разрушений.
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