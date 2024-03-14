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Видео ⟩ РФ сообщила, что сбила в Белгородской области восемь реактивных снарядов. Один человек погиб

rus.tvnet.lv
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Фото: Ukrainian Front/"X"

Министерство обороны России подтвердило, что средства ПВО утром 14 марта сбили над территорией Белгородской области восемь реактивных снарядов. Подтверждена смерть одного человека, пишет "Медуза".

Ведомство обвинило в атаке "киевский режим". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что повреждены два частных дома и автомобиль. Есть повреждения и на территории одного из учреждений здравоохранения - пробита крыша, повреждены пятый и шестой этажи.

"По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место", - заявил он.

В Telegram-каналах и соцсетях были опубликованы видео разрушений.

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