В Австрии на пешеходном переходе сбили гражданина Латвии. В итоге страховщики выставили ему огромный счет

В передачу обратился житель Валки Денис, студент университета, в первой половине прошлого года он в рамках программы обучения ERASMUS отправился учиться в Клагенфурт в Австрии. В этом городе он часто перемещался на электросамокате. Весенним днем его на нерегулируемом пешеходном переходе сбила машина.

"Ехал на электросамокате. Приближался к перекрестку, где был пешеходный переход. Снизил скорость, но полностью не остановился. Ехал очень медленно, доехал до пешеходного перехода. Нужно было пересечь одностороннюю дорогу, видел, что приближается автомобиль Ford. Я был уверен, что женщина, сидевшая за рулем, заметила меня, так как не могла не заметить. Так как я был уверен, что она меня видит, я продолжил движение через переход, но она меня сбила, когда я был посреди него", - вспоминает о произошедшем Денис.

Житель Латвии рассказал, что на место происшествия приехали медики, однако от госпитализации парень отказался, так как отделался лишь испугом. Позднее он со стражами порядка отправился в участок, где с полицейскими общаться ему было сложно, так как они очень плохо говорили на английском, тогда как для парня был чужд немецкий язык. Денис рассказал свою версию произошедшего при помощи переводчика, однако полицейские записывали все на немецком. Затем Денис подписал документ, которые с его слов на иностранном языке написали сотрудники полиции.

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