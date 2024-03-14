Директор рижской школы об уходе педагогов: главная причина - стресс, а не незнание латышского

В данный момент в Рижской Ринужской средней школе проходит очередная проверка. По словам директора, школа к таким проверкам уже привыкла, но учителя до сих пор переживают, а два педагога так и вовсе перед проверкой решили уйти с работы, пишет Rus.LSM.lv.

"Да, у нас сейчас идет проверка - это не впервой, индивидуальные проверки происходили регулярно (...). Так что ничего нового - мы привыкли. Особенности этой проверки связаны с тем, что в связи с изменениями законодательства, если учителя не проходят проверку, сразу же вносится пометка в Государственную информационную образовательную систему, и эти учителя до снятия этой пометки (то есть до успешной сдачи теста по языку) не могут осуществлять педагогическую деятельность", - рассказал в интервью передаче Клюкин.

Он отметил, что главным фактором здесь все-таки является стресс, а не уровень знания языка. "Потому что, по опыту предыдущей проверки - в стрессе находились в том числе и учителя латышского языка, этнические латыши, магистры латышской филологии. В этот раз учителей латышского не трогают, но уже нескольких педагогов, которые абсолютно свободно владеют латышским языком - мне приходилось каким-то образом успокаивать в связи с этой проверкой", - отметил он.

В то же время, по его словам, двое коллег, узнав о предстоящей проверке, принципиально отказались проходить ее и написали заявления об уходе.

"Остальные пока проходят успешно, и я надеюсь, что мы пройдем их без дальнейших потерь", - сказал он.

Комментируя данные IKVD об отстранении от работы с начала этого учебного года 45 учителей из-за недостаточного знания государственного языка, Клюкин отметил, что это очень много и данные тревожны.

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