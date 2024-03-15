Единственный мужчина с работой и мозгами - электрик: Ушакова об участниках шоу

Три дамы и пять мужчин приняли участие в шоу с желанием найти свою вторую половину. Среди них есть и знаменитости.

Звезда телешоу Лиене Ушакова в начале передачи заявила, что приехала с серьезными целями. Посмотрев на участников и познакомившись чуть ближе друг с другом, Лиене поделилась впечатлениями:

"Единственный потенциальный мужчина, у которого пока из всех здесь есть хорошая работа и, судя по всему, еще и мозги, - это электрик".

Хотя Лиене и не скрывала, что у некоторых парней красивые тела, на которые приятно смотреть, она тем не менее заявила, что "внешность в долгосрочной перспективе ничего не значит".

Участница Мадлена подумала, что есть из чего выбрать. Между тем, Диана, самая младшая участница шоу, не особо раскрыла свое первое впечатление о сильном поле.

В первой серии тоже можно было наблюдать не очень хорошее взаимопонимание участников. Диана призналась, что больше всего ее раздражает Мартиньш, которого в компанию окрестили диджеем.

В первом выпуске участники лучше узнали друг друга и сыграли в игру — им было дано задание написать несколько вопросов, и участники должны были на них ответить в случайном порядке.

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