Почти 200 просителей убежища, приехавших в Финляндию через Россию, числятся пропавшими

Более 200 просителей убежища, приехавших в Финляндию через восточную границу, пропали без вести. Об этом Yle сообщили в Центральной криминальной полиции.

Заявители покинули центры приема и исчезли. Власти не располагают информацией об их местонахождении.

При этом по закону просителям убежища нельзя запретить покидать центры.

По состоянию на конец января пропавшими без вести числятся 186 человек. Большую часть из них составляют граждане Сирии, Индии и Марокко.

С августа прошлого года в Финляндию через территорию России прибыли около 1300 просителей убежища из 29 стран.

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