В Даугавпилсе задержан оператор нелегального ТВ с минимум 50 клиентами

В этот же день полицейские провели в Даугавпилсе обыски еще у пяти людей, которым виновный оказывал незаконные услуги по подключению к нелегальному ТВ. У всех полиция нашла незаконное IP-телевидение - всего 2 700 каналов.

Обыски проводили сотрудники Следственного отдела Южно-Латгальского участка Государственной полиции вместе с сотрудниками Отдела по борьбе с киберпреступностью Управления криминальной полиции Аугшдаугавского края.

Дело, в ходе которого проводились эти обыски, возбудили еще 10 января 2024 года. Оно начато согласно первой части 148-й статьи Уголовного закона - нарушение авторских прав и смежных им прав, если это причинило значительный ущерб.

Такое нарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет, либо другими наказаниями - временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами либо штрафом.