В Риге открылась ультрасовременная клиника за восемь миллионов евро

На строительство новой больницы потрачено восемь миллионов евро, из них пять миллионов составил кредит банка SEB, а три миллиона - собственные средства компании.

В новой клинике будут доступны более 300 видов хирургических операций. В центре трудится команда из более чем 70 сотрудников.

Исполнительный директор центра Янис Бендикс сообщил, что в клинике создано специальное стационарное отделение для пациентов с особо тяжелыми травмами, нуждающихся в постоянном наблюдении.

Всего в больнице оборудованы четыре одноместные и три двухместные палаты, среди них и палаты, приспособленные для пациентов с ограниченными возможностями. Кроме того, предусмотрена отдельная палата для близких пациента.

Показывая новую клинику, Бендикс рассказал, что она оснащена современным оборудованием. В одной из трех операционных имеется также комплект для лапароскопических операций.

Первые пациенты были приняты в клинике уже на прошлой неделе.

Латвийский центр микрохирургии является единственным медицинским учреждением в Латвии, где проводят операции по пришиванию травматически потерянных частей тела. Центр также предоставляет медицинские услуги, оплачиваемые государством.