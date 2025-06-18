В Риге открылась ультрасовременная клиника за восемь миллионов евро

В Риге, на улице Бривибас гатве, 332, открылась частная больница Латвийского центра микрохирургии, строительство которой обошлось в восемь миллионов евро. Новая клиника объединит в одном месте диагностику, реконструктивную, кистевую, эстетическую медицину и микрохирургию онкологических заболеваний, сообщили агентству LETA в центре.
На строительство новой больницы потрачено восемь миллионов евро, из них пять миллионов составил кредит банка SEB, а три миллиона - собственные средства компании.
В новой клинике будут доступны более 300 видов хирургических операций. В центре трудится команда из более чем 70 сотрудников.
Исполнительный директор центра Янис Бендикс сообщил, что в клинике создано специальное стационарное отделение для пациентов с особо тяжелыми травмами, нуждающихся в постоянном наблюдении.
Всего в больнице оборудованы четыре одноместные и три двухместные палаты, среди них и палаты, приспособленные для пациентов с ограниченными возможностями. Кроме того, предусмотрена отдельная палата для близких пациента.
Показывая новую клинику, Бендикс рассказал, что она оснащена современным оборудованием. В одной из трех операционных имеется также комплект для лапароскопических операций.
Первые пациенты были приняты в клинике уже на прошлой неделе.
Латвийский центр микрохирургии является единственным медицинским учреждением в Латвии, где проводят операции по пришиванию травматически потерянных частей тела. Центр также предоставляет медицинские услуги, оплачиваемые государством.
Ежегодно в клинике выполняется в среднем 4000 операций, а в прошлом году их число достигло 5500. С 2014 года центр прооперировал несколько сотен пациентов из Украины, включая 150 тяжелораненых военнослужащих.
В последние годы значительно выросло число пациентов из других стран - среди них жители Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии и других европейских государств.
Команду центра составляют признанные в Латвии и за рубежом пластические хирурги, кистевые хирурги, ортопеды и травматологи, которые проходили обучение и регулярно повышают квалификацию в клиниках США, Норвегии, Франции, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.
Согласно данным портала Firmas.lv, в прошлом году компания SIA Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs работала с прибылью в 722 217 евро при обороте в 5 910 406 евро. Компания зарегистрирована в 2003 году, ее уставный капитал составляет 2848 евро.
Собственниками компании являются Янис Крустиньш (16,71%), Мартиньш Капицкис (16,68%), Калвис Пастарс (16,68%), Гундар Крауклис (16,64%), Айвар Тихонов (16,64%) и Харалд Адович (16,64%).
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