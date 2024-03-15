Исследование: молодежь Латвии не хочет участвовать в выборах

Исследование также показывает, что желание молодых людей участвовать в национальных выборах уменьшилось на более чем 20%. Если в 2016 году 78% восьмиклассников были готовы участвовать в будущих выборах в Сейм, то сейчас только 57%.

Почему молодые люди не хотят участвовать в выборах? Возможно, нежелание голосовать на выборах в Европарламент связано с тем, что молодые люди не совсем понимают его важность.

Анце Малкална, президент клуба Māja, говорит: "За пределами Риги и особенно в Латгальском регионе молодые люди часто считают, что Европейский союз не влияет на их жизнь, ничего им не дает. Следовательно, они не понимают, почему должны в этом участвовать. Эту версию часто поддерживают родители или учителя детей, которые критикуют Латвию, где "все плохо", утверждают, что во многих проблемах виновата Европа и что все равно это ни на что не влияет. Дети и молодежь перенимают эту позицию".

Между тем Молодежная стратегия ЕС на 2019-2027 гг. предусматривает содействие образованию молодежи, мобильности, сотрудничеству, ознакомление молодежи с ценностями ЕС, а также повышение занятости. Более того, именно вовлечение молодежи в политические и гражданские процессы упоминается как краеугольный камень молодежной политики.

Это не просто слова - на эти цели тратятся миллиарды. В период с 2021 по 2027 год на программу Erasmus plus было выделено 26 миллиардов евро.

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