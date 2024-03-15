Разведка: РФ перебрасывает ядерное оружие в Беларусь - ближе к территориям стран НАТО

Литовские службы также указывают, что Россия располагает достаточными финансовыми, человеческими, материально-техническими ресурсами для продолжения войны в Украине "с такой же интенсивностью, по крайней мере, в ближайшем будущем". По данным спецслужб, это означает срок до двух лет.

В докладе говорится, что война обошлась России дороже, чем ожидалось. Военные расходы в первой половине 2023 года превысили сумму, официально заложенную в бюджете на весь год. В этом году военные расходы составляют не менее трети госбюджета России - более десяти триллионов рублей (102 миллиарда евро).

"Фактическая сумма, безусловно, гораздо выше, поскольку она дополняется секретными бюджетными ассигнованиями. Война и военная промышленность в настоящее время являются движущей силой российской экономики, аккумулируя финансовые, материальные и человеческие ресурсы за счет других отраслей народного хозяйства", - говорится в докладе.

Брифинг литовской разведки показывает, что Россия разделяет свой Западный военный округ на Московский и Ленинградский военные округа, которые были объединены в 2010 году, создает новый армейский корпус в Карелии и меняет некоторые бригады в дивизии.

В докладе также отмечается, что Беларусь развивает потенциал по размещению ядерного оружия, но это оружие будет контролироваться Россией, и что Беларусь работает над модернизацией и оснащением своей инфраструктуры хранения ядерного оружия.

"Вооруженные силы Беларуси имеют два потенциальных средства доставки ядерного оружия - штурмовик Су-25, который находится на авиабазе Лида недалеко от границы с Литвой, и мобильный ракетный комплекс "Искандер-М" в Осиповичах. Белорусские военные обучаются работе с нестратегическим ядерным оружием", - говорится в докладе разведки.

"Размещение нестратегического ядерного оружия в Беларуси только углубит связи между двумя странами и побудит Москву любой ценой сохранить контроль над Минском", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в прошлом году Беларусь закупила у России значительное количество современной боевой техники: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", комплект батальонных бронетранспортеров БТР-82А, зенитно-ракетные комплексы С-400 и ударные вертолеты Ми-35М.

Литовские спецслужбы ежегодно публикуют отчеты об оценке угроз национальной безопасности. В последнем документе рассматриваются основные угрозы и факторы риска национальной безопасности Литвы в 2024-2025 годах.

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