"Русскую молодежь дискриминируют": владельца портала Latvijas ziņas приговорили к штрафу за разжигание ненависти

Коллегия суда ознакомилась со всей общедоступной информацией по различным законопроектам и не нашла ни одного законопроекта, который бы запрещал использование русского языка в публичном пространстве. Таким образом, можно констатировать, что такого законопроекта не существует.

На заседании апелляционного суда представитель Global Entertainment также не смогла объяснить, на основании какого законопроекта в программе было сделано утверждение о запрете использования русского языка в публичном пространстве.

Судебная коллегия, изучив информацию в публичном пространстве, не нашла информации о случаях дискриминации молодых людей, родным языком которых является русский, но полностью владеющих государственным и иностранными языками, на рынке труда, отдавая предпочтение на рынке труда молодым людям, родным языком которых является латышский и обладающих эквивалентными навыками.

Общеизвестно, что большое количество молодых людей, родным языком которых является русский и хорошо владеющих национальным и иностранным языками, работают в органах государственного управления, служат в Национальных вооруженных силах и Земессардзе, работают в судебных учреждениях, не говоря о сфере частного предпринимательства.

На заседании апелляционной инстанции представитель Global Entertainment не смогла ответить на вопрос суда, из каких источников получена информация о молодых русскоязычных людях, которые столкнулись с дискриминацией на рынке труда.

На основании изложенного коллегия суда признает - NEPLP справедливо признала, что заявление ведущей указывают на прямое и недвусмысленное разжигание ненависти между русскоязычными и латышами.

По данным Firmas.lv, компания Global Entertainment зарегистрирована в 2020 году, ее уставный капитал составляет 2800 евро. Компания принадлежит Адильбеку Жанабаеву (55%), Анджею Пятецкому (30%) и Борису Нефедову (15%).

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