В пятницу, 15 марта, Рижский районный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Национального совета электронных СМИ (NEPLP), согласно которой владельцу портала Latvijas ziņas (lz.lv) SIA Global Entertainmet придется заплатить штраф в размере 2500 евро за разжигание ненависти на сайте YouTube, сообщил суд.
"Русскую молодежь дискриминируют": владельца портала Latvijas ziņas приговорили к штрафу за разжигание ненависти
В конце 2022 года NEPLP приговорила Global Entertainmet к штрафу в 8 тысяч евро за разжигание ненависти в программе "Лучше знать" на YouTube. Решение было оспорено в суде.
Суд первой инстанции решил полностью отменить решение NEPLP, но это решение было обжаловано советом. Рижский окружной суд частично удовлетворил апелляцию, согласившись с доводами NEPLP, но снизив штраф с 8000 до 2500 евро.
При рассмотрении содержания программы коллегия суда, как и учреждение, выявила распространение заведомо ложной информации о якобы ограничениях прав русскоязычных и даже дискриминации, что может создать у русскоязычной аудитории искаженное понимание реальной ситуации, неуверенности и страха за свое будущее, нелюбовь к латышам, а также вызвать социальное разделение и даже насилие.
Ведущая передачи заявила: "На самом деле националисты прекрасно знают, что большинство русскоязычной молодежи знают и латышский, и английский и русский языки, а также имеют гражданство. Запретом говорить по-русски в общественных местах, ограничениями, призванными ввести в употребление язык Евросоюза, пытаются лишить русскоязычную молодежь конкурентного преимущества. Настолько, что неуспевающий ученик латвийской школы стал более ценным на рынке труда, чем отличник из школы меньшинств, а молчаливое согласие всех латвийских политиков показывает, что они не против того, чтобы русским "показали их место", мягко говоря, весьма незавидное".
Коллегия суда ознакомилась со всей общедоступной информацией по различным законопроектам и не нашла ни одного законопроекта, который бы запрещал использование русского языка в публичном пространстве. Таким образом, можно констатировать, что такого законопроекта не существует.
На заседании апелляционного суда представитель Global Entertainment также не смогла объяснить, на основании какого законопроекта в программе было сделано утверждение о запрете использования русского языка в публичном пространстве.
Судебная коллегия, изучив информацию в публичном пространстве, не нашла информации о случаях дискриминации молодых людей, родным языком которых является русский, но полностью владеющих государственным и иностранными языками, на рынке труда, отдавая предпочтение на рынке труда молодым людям, родным языком которых является латышский и обладающих эквивалентными навыками.
Общеизвестно, что большое количество молодых людей, родным языком которых является русский и хорошо владеющих национальным и иностранным языками, работают в органах государственного управления, служат в Национальных вооруженных силах и Земессардзе, работают в судебных учреждениях, не говоря о сфере частного предпринимательства.
На заседании апелляционной инстанции представитель Global Entertainment не смогла ответить на вопрос суда, из каких источников получена информация о молодых русскоязычных людях, которые столкнулись с дискриминацией на рынке труда.
На основании изложенного коллегия суда признает - NEPLP справедливо признала, что заявление ведущей указывают на прямое и недвусмысленное разжигание ненависти между русскоязычными и латышами.
По данным Firmas.lv, компания Global Entertainment зарегистрирована в 2020 году, ее уставный капитал составляет 2800 евро. Компания принадлежит Адильбеку Жанабаеву (55%), Анджею Пятецкому (30%) и Борису Нефедову (15%).
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