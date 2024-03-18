ТЕСТ С ПРИЗОМ ⟩ Чистюля или неисправимый лентяй? Узнай, насколько ты усерден в уборке дома

Чистюли готовы убирать дом с утра до вечера, а лентяи решаются на этот "подвиг" только в случае крайней необходимости. Какой из этих двух типов вы? Пройдите тест, чтобы понять, пора ли изменить свои привычки в уборке дома, и в случае успеха получите корзину бытовой химии Henkel.
До 29 марта пройдите тест, зарегистрируйте свой e-mail и принимайте участие в конкурсе.
1 апреля мы определим имена двух счастливчиков, каждый из которых получит богатую корзину чистящих средств стоимостью 70 евро с такими продуктами, как Bref, Clin, Somat и т. д. Такой подарок очень пригодится при проведении большой весенней уборки дома.
Конкурс создан совместно с компанией Henkel.
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