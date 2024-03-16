Медведев опубликовал на своем канале фотографию Харьковского трибунала 1943 года, назвав ее "альтернативным фотовариантом формулы мира". Запись он сделал в ответ на заявление Ринкевича на платформе Х о том, что Россию в ее кровавой войне против Украины нужно победить.

"И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевич, пожелавший смерти России. Memento mori!" - написал Медведев.

Медведева задела запись Ринкевича на платформе Х 15 марта. В ней президент сказал:

"Я полностью поддерживаю Эммануэля Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России и не бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть побеждена. Россия delenda est!" - написал президент.

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