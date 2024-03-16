Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram прокомментировал заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича и высказал утверждение, что "не существует такой страны, как Латвия", передает украинское информационное агентство УНИАН.
Медведев опубликовал на своем канале фотографию Харьковского трибунала 1943 года, назвав ее "альтернативным фотовариантом формулы мира". Запись он сделал в ответ на заявление Ринкевича на платформе Х о том, что Россию в ее кровавой войне против Украины нужно победить.
"И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевич, пожелавший смерти России. Memento mori!" - написал Медведев.
Медведева задела запись Ринкевича на платформе Х 15 марта. В ней президент сказал:
"Я полностью поддерживаю Эммануэля Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России и не бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть побеждена. Россия delenda est!" - написал президент.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!