Демакова ушла с поста председателя совета Музыкальной академии

По ее словам, она уходит в отставку, потому что из-за ситуации в JVLMA это "слишком эмоционально сложный период для нее". Демакова также не хочет, чтобы пострадало качество ее лекций в Латвийской художественной академии.

Она отметила, что решение о том, должен ли продолжать работу весь совет, должны принять его члены, которых она информировала о своем уходе. "Мне очень жаль, что я обманула доверие министра культуры и пострадавших девушек", - сказала Демакова.

Как сообщалось, после показанного Латвийским телевидением сюжета разразился скандал о сексуальных домогательствах преподавателей JVLMA к студенткам. В четверг LTV сообщило, что академия получила новые заявления от пострадавших студенток.

На данный момент один преподаватель привлечен к дисциплинарной ответственности, а еще один отстранен от работы с запретом общаться со студентами.