Выборы длиной в полтора месяца. Как будет голосовать крупнейшая в мире демократия

Результаты будут объявлены 4 июня, но уже ясно, что индуистская националистическая партия «Бхаратия Джаната» (BJP) одержит комфортную победу, а 73-летний премьер-министр Нарендра Моди пойдет на третий срок.

До Моди лишь один человек смог так долго продержаться у руля крупнейшей демократии мира — ее первый премьер Джавахарлал Неру, соратник отца-основателя независимой Индии Махатмы Ганди.

Партии Моди противостоит разношерстный альянс оппозиционных сил, раздираемый внутренними дрязгами. Моди рассчитывает не только сохранить беспрецедентное большинство в 303 из 543 мест в нижней палате парламента Индии, но и увеличить его до 370 депутатов.

В некоторых штатах выборы пройдут в несколько этапов.

«Мы принесем демократию в каждый уголок страны. Мы обещаем провести выборы так, чтобы остаться маяком демократии во всем мире», — сказал на пресс-конференции в субботу глава избиркома Раджив Кумар.