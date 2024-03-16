Выборы длиной в полтора месяца. Как будет голосовать крупнейшая в мире демократия

Индия объявила дату самых масштабных выборов на планете, в которых имеет право принять участие почти 1 миллиард человек. Голосование за депутатов парламента пройдет с 19 апреля по 1 июня на более чем 1 миллионе избирательных участков.
Результаты будут объявлены 4 июня, но уже ясно, что индуистская националистическая партия «Бхаратия Джаната» (BJP) одержит комфортную победу, а 73-летний премьер-министр Нарендра Моди пойдет на третий срок.
До Моди лишь один человек смог так долго продержаться у руля крупнейшей демократии мира — ее первый премьер Джавахарлал Неру, соратник отца-основателя независимой Индии Махатмы Ганди.
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Партии Моди противостоит разношерстный альянс оппозиционных сил, раздираемый внутренними дрязгами. Моди рассчитывает не только сохранить беспрецедентное большинство в 303 из 543 мест в нижней палате парламента Индии, но и увеличить его до 370 депутатов.
В некоторых штатах выборы пройдут в несколько этапов.
«Мы принесем демократию в каждый уголок страны. Мы обещаем провести выборы так, чтобы остаться маяком демократии во всем мире», — сказал на пресс-конференции в субботу глава избиркома Раджив Кумар.
Еще до объявления даты выборов Моди начал предвыборную кампанию. Последние месяцы он активно разъезжает по стране, открывает социальные и промышленные объекты, общается и молится с народом.
Моди ставит себе в заслугу экономические успехи Индии, которая благодаря росту населения, квалифицированной рабочей силы и инвестиций бросила вызов соседней КНР как главной быстрорастущей развивающейся экономике мира, и стала альтернативной для западных капиталов, бегущих из коммунистического Китая.
Критики Моди упрекают его в авторитаризме, национализме и разжигании религиозной вражды.
Правозащитные группы утверждают, что за десятилетие правления Моди число преступлений на почве ненависти и актов насилия в отношении представителей мусульманского меньшинства в Индии возросло.
Обеспокоенность на днях выражал и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
«Предстоящие выборы в Индии будут уникальными по масштабу. Я высоко ценю светские и демократические традиции страны и ее огромное разнообразие, — сказал он. — Однако меня беспокоит разжигание ненависти и дискриминация меньшинств, особенно мусульман. Меня беспокоит, что пространство для гражданской активности сужается, а правозащитники, журналисты и критики становятся мишенью для власти».