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Фото, Видео ⟩ В Лестене около 400 человек собралось на мероприятии, посвященном памяти легионеров

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В Лестене около 400 человек собралось на мероприятии, посвященном памяти легионеров
В Лестене около 400 человек собралось на мероприятии, посвященном памяти легионеров Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 16 марта, на мероприятии в Лестене, посвященном памяти латышских легионеров, собралось около 400 человек, сообщили представители Государственной полиции.

Памятное мероприятие в Лестене прошло без происшествий.

На Братском кладбище в Лестене перезахоронено более 1000 павших легионеров, а на мемориальной стене выгравированы имена и фамилии еще 18 тысяч павших и пропавших без вести.

День памяти легионеров 16 марта - неофициальный памятный день, когда ветераны латышского легиона и другие люди поминают жителей страны, воевавших в вооруженных силах Германии в составе латышского легиона. Некоторые считают, что эти люди верили, что борются за независимую Латвию, другие - что они были пособниками фашистов, а третьи называют их жертвами войны, которые вопреки своей воле оказались на фронте.

Галерея: В Риге прошло шествие памяти латышских легионеров

Видео: В Риге прошло шествие памяти латышских легионеров

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