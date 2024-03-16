Фото, Видео ⟩ В Лестене около 400 человек собралось на мероприятии, посвященном памяти легионеров

На Братском кладбище в Лестене перезахоронено более 1000 павших легионеров, а на мемориальной стене выгравированы имена и фамилии еще 18 тысяч павших и пропавших без вести.

День памяти легионеров 16 марта - неофициальный памятный день, когда ветераны латышского легиона и другие люди поминают жителей страны, воевавших в вооруженных силах Германии в составе латышского легиона. Некоторые считают, что эти люди верили, что борются за независимую Латвию, другие - что они были пособниками фашистов, а третьи называют их жертвами войны, которые вопреки своей воле оказались на фронте.