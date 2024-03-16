Видео ⟩ Мать ученицы переживает за безопасность детей на пешеходном переходе возле школы

Мать, пожелавшая остаться анонимной, хочет обратить внимание на то, насколько небезопасен пешеходный переход возле средней школы в Улброке. Осенью прошлого года легковой автомобиль задел ее дочь.

Мать обратилась к руководству школы, но, по ее словам, получила мягкий отказ.

Прошло пару месяцев, и на пешеходном переходе снова произошло ДТП. Автомобиль якобы сбил первоклассника, который пересекал переход на велосипеде.

Представитель самоуправления Айнар Вайчуленс пояснил, что они несколько раз обращались к Latvijas Valsts ceļi, но получали ответ, что в ближайшие пять лет изменений не будет.

Latvijas Valsts ceļi возлагает вину на самих родителей.

"К сожалению, на указанном месте в Улброке родители детей регулярно нарушают правила дорожного движения, выпуская детей в неположенных местах, тем самым ставя под угрозу свою безопасность и безопасность других участников дорожного движения.

Следует отметить, что на этом участке дороги установлена ​​камера контроля скорости и разрешенная скорость движения там составляет 50 км/ч. Контроль скорости осуществляет Государственная полиция. В ближайшее время в планы работы Latvijas Valsts ceļi входит оценка возможностей физического предотвращения возможности остановки транспорта в этом месте, а также организация остановок общественного транспорта и пешеходного потока", - сообщили в Latvijas Valsts ceļi.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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