Видео ⟩ Мать ученицы переживает за безопасность детей на пешеходном переходе возле школы

В программу Bez Tabu обратилась мать, чью дочь некоторое время назад чуть не сбила машина, когда она переходила пешеходный переход возле средней школы в Улброке. Женщина беспокоится за безопасность детей, сообщает программа Bez Tabu.
Мать, пожелавшая остаться анонимной, хочет обратить внимание на то, насколько небезопасен пешеходный переход возле средней школы в Улброке. Осенью прошлого года легковой автомобиль задел ее дочь.
Мать обратилась к руководству школы, но, по ее словам, получила мягкий отказ.
Прошло пару месяцев, и на пешеходном переходе снова произошло ДТП. Автомобиль якобы сбил первоклассника, который пересекал переход на велосипеде.
Представитель самоуправления Айнар Вайчуленс пояснил, что они несколько раз обращались к Latvijas Valsts ceļi, но получали ответ, что в ближайшие пять лет изменений не будет.
Latvijas Valsts ceļi возлагает вину на самих родителей.
"К сожалению, на указанном месте в Улброке родители детей регулярно нарушают правила дорожного движения, выпуская детей в неположенных местах, тем самым ставя под угрозу свою безопасность и безопасность других участников дорожного движения.
Следует отметить, что на этом участке дороги установлена камера контроля скорости и разрешенная скорость движения там составляет 50 км/ч. Контроль скорости осуществляет Государственная полиция. В ближайшее время в планы работы Latvijas Valsts ceļi входит оценка возможностей физического предотвращения возможности остановки транспорта в этом месте, а также организация остановок общественного транспорта и пешеходного потока", - сообщили в Latvijas Valsts ceļi.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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