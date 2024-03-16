Видео ⟩ ЦИК России: "выборная" активность превысила 50%

Центризбирком (ЦИК) России сообщил в субботу, 16 марта, на 16:20 по московскому времени, на "выборах" президента России проголосовало более 50% избирателей.
С учетом дистанционного электронного голосования, к 16:20 явка избирателей составила 51,77 %, сообщает московское кремлевское пропагандистское агентство.
Военный с оружием и в маске проверяет кабинку для голосования, когда там находится избиратель— Serg W (@SA61W) March 16, 2024
«Смотри, что происходит и так весь день», — слышен голос за кадром, предположительно наблюдателя pic.twitter.com/0AD56oovFQ
Голосование на "выборах" президента России 2024 года проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.
Портал "Медуза" сообщает, что, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин баллотируется на пятый президентский срок, Кремль ожидает чрезвычайно высокой явки избирателей - 70-80%.
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