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Видео ⟩ ЦИК России: "выборная" активность превысила 50%

rus.tvnet.lv
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"Выборы" РФ
"Выборы" РФ Фото: AFP/SCANPIX

Центризбирком (ЦИК) России сообщил в субботу, 16 марта, на 16:20 по московскому времени, на "выборах" президента России проголосовало более 50% избирателей.

С учетом дистанционного электронного голосования, к 16:20 явка избирателей составила 51,77 %, сообщает московское кремлевское пропагандистское агентство.

Голосование на "выборах" президента России 2024 года проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Портал "Медуза" сообщает, что, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин баллотируется на пятый президентский срок, Кремль ожидает чрезвычайно высокой явки избирателей - 70-80%.

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