"Убедительная победа": Глава Евросовета Шарль Мишель "поздравил" Путина с "победой" на выборах

"Хочу поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня, - написал Мишель на платформе микроблогов Х. - Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора".

Как пишет Deutsche Welle, обратившее внимание на публикацию председателя Евросовета, другие политики ЕС и НАТО тоже скептически высказались о президентских "выборах" в РФ.

Так, представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля сказал, что в современной России сложно представить справедливое и демократическое голосование, а генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выборы не могут быть свободными и честными.

Как сообщалось, с пятницы по воскресенье в России проходят президентские "выборы", которые на самом деле являются шоу по продлению правления Путина еще на один срок.

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