Шольц: доходы от российских активов пойдут на закупку оружия для Украины

Германия по-прежнему остается крупнейшим в Европе поставщиком помощи ВСУ.

Однако польский премьер Дональд Туск накануне заявил, что Польша, Германия и Франция должны действовать сообща, «мобилизовав [для помощи Украине] всю Европу».

«Как выглядит настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше вооружений», — написал он в пятницу в социальных сетях.

Разногласия между Парижем и Берлином усилились в последние несколько недель, после того как канцлер Германии заявил, что для присмотра за ракетами большой дальности «Таурус» на территорию Украины придется отправить и немецких военнослужащих.

Президент Макрон также разозлил некоторых европейских партнеров, заявив, что не может полностью исключать отправку в Украину западных войск.

В большом интервью французскому телевидению в четверг вечером он уточнил, что самому ему не хотелось бы такого развития событий, однако «все подобные варианты возможны».

Подчеркнув, что целью Франции является достижение мира, он предупредил, что Россия стремится расширить своё влияние и одной Украиной не ограничится.

«Если мы оставим Украину в одиночестве, позволив Москве выиграть эту войну, дальше Россия будет угрожать уже Молдове, Румынии и Польше», — заявил французский президент.

«Не иссякает мужество, но заканчиваются боеприпасы»