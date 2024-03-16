В СМИ могли утечь секреты о TAURUS из комитета бундестага

В немецкие СМИ, вероятно, попала секретная информация с экстренного заседания комитета бундестага по обороне, посвященного возможной поставке Украине крылатых ракет TAURUS . Речь идет о технических деталях системы наведения ракет на цель, которые обсуждались в ходе секретной части заседания с участием генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера (Carsten Breuer), сообщили в пятницу, 15 марта, в частности газета Süddeutsche Zeitung и сайт программы Tagesschau телеканала ARD.

Заседание комитета прошло 11 марта в связи с прослушкой Россией разговора офицеров вооруженных сил ФРГ о ракетах TAURUS. Как сообщил новостной портал t-online со ссылкой на "человека, знакомого с ситуацией", на встрече Бройер разъяснил, что использование немецких дальнобойных ракет сложнее, чем было ранее известно общественности - для этого обширные комплексные данные должны обрабатываться с помощью специальных технических систем, которые имеются у бундесвера лишь в ограниченным количестве. По словам Бройера, если это оборудование передать Украине, то в долгосрочной перспективе может быть серьезно ослаблена обороноспособность германской армии и, таким образом, речь идет о вопросе национальной безопасности.