Посольство России в Латвии неправильно указало свой адрес

17 марта состоятся выборы Президента России. На территории 🇱🇻 голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 по адресу:



🔹№ 8179, Посольство России, г. Рига, ул. Антонияс, д.2;

🔹№ 8180, Консульский отдел Посольства России, г. Рига, ул. Антонияс, д.2.

Вход со стороны б.Калпака. pic.twitter.com/QM7wq34AJG — Посольство России в Латвии (@LV_RUSEMBAS) March 13, 2024

В записи отмечается, что выборы пройдут 17 марта с 8:00 до 20:00. В Telegram посольство акцентирует внимание на том, что по инициативе Латвии закрыты генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае. Кроме того, латвийские власти "не пожелали" обеспечить безопасность "избирательных" участков за пределами помещений посольства, поэтому было невозможно организовать выездное и предварительное голосование, а также открыть дополнительные избирательные участки на территории Латвии, сообщили в посольстве.

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину. Солидаризируясь с Украиной в ее борьбе с неспровоцированной и неоправданной российской военной агрессией и в войне, в апреле 2022 года МИД Латвии решил отозвать согласие на деятельность генконсульств России в Даугавпилсе и Лиепае в Латвии, закрыв, таким образом, оба консульских представительства России. Дипломатические работники этих генконсульств были объявлены нежелательными в Латвии лицами.

Как сообщалось ранее, так называемые "выборы", которые фактически станут исключительно спектаклем для очередного подтверждения легитимности нынешнего российского диктатора Владимира Путина, пройдут с 15 по 17 марта. По сведениям независимых веб-изданий "Медуза" и "Верстка", Кремль поставил перед должностными лицами задачу обеспечить, чтобы за 71-летнего Путина проголосовало не менее 80% избирателей.

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