Видео ⟩ Российская актриса Чулпан Хаматова и редактор Кирилл Мартынов комментируют "выборы"

Видео: Акция протеста против "выборов" Путина 17 марта в Риге

Около посольства России в Риге TVNET GRUPA встретилась с известной российской актрисой Чулпан Хаматовой, покинувшей Россию.

На вопрос, как она оценивает "предвыборную активность", актриса ответила: "Мне кажется... Учитывая, что с той стороны тоже очередь, думаю, достаточно".

Видео: Интервью с Чулпан Хаматовой

Актриса высказала свое мнение по поводу потенциальных результатов "выборов": "С точки зрения результата, с точки зрения написания цифр голосования, я думаю, это бесполезно. Однако с точки зрения того, сколько человек выступают против нынешней политики, проводимой российским государством, это очень важно".

Кирилл Мартынов, главный редактор газеты "Новая газета. Европа", заявил: "Большинство присутствующих здесь, конечно, пришли на акцию "Полдень против Путина". Не думаю, что прежде в посольстве России в Латвии подобные очереди были в конкретный момент времени".

Видео: Интервью с Кириллом Мартыновым