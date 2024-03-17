Видео ⟩ Российская актриса Чулпан Хаматова и редактор Кирилл Мартынов комментируют "выборы"

17 марта уже с 10:00 более 100 человек стояли в очереди у российского посольства в Риге, чтобы принять участие в так называемых "выборах" президента России. TVNET GRUPA поговорила у посольства с российской актрисой Чулпан Хаматовой и редактором издания "Новая газета. Европа" Кириллом Мартыновым.
Видео: Акция протеста против "выборов" Путина 17 марта в Риге
Около посольства России в Риге TVNET GRUPA встретилась с известной российской актрисой Чулпан Хаматовой, покинувшей Россию.
На вопрос, как она оценивает "предвыборную активность", актриса ответила: "Мне кажется... Учитывая, что с той стороны тоже очередь, думаю, достаточно".
Видео: Интервью с Чулпан Хаматовой
Актриса высказала свое мнение по поводу потенциальных результатов "выборов": "С точки зрения результата, с точки зрения написания цифр голосования, я думаю, это бесполезно. Однако с точки зрения того, сколько человек выступают против нынешней политики, проводимой российским государством, это очень важно".
Кирилл Мартынов, главный редактор газеты "Новая газета. Европа", заявил: "Большинство присутствующих здесь, конечно, пришли на акцию "Полдень против Путина". Не думаю, что прежде в посольстве России в Латвии подобные очереди были в конкретный момент времени".
Видео: Интервью с Кириллом Мартыновым
"Очередь становится длиннее, потому что все время подходят новые люди. Очереди на самом деле две. Поэтому мне кажется, что акцию в целом можно считать состоявшейся.
Сейчас мы видим, как россияне, находящиеся на территории Латвии, возможно, впервые в истории страны пришли показать недовольство диктатурой и войной", - считает Кирилл Мартынов.
Ранее сообщалось, что более 100 человек ждут в очереди чтобы принять участие в так называемых "выборах" президента России в посольстве в Риге. Очередь движется быстро.