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Видео ⟩ В Перми произошел взрыв на избирательном участке, женщине оторвало руку

rus.tvnet.lv
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Взрыв петарды
Взрыв петарды Фото: Schutterstock.com

Во время так называемых "выборов" президента России в воскресенье, 17 марта, на избирательном участке в Перми произошел взрыв. Telegram-канал Русской службы BBC сообщил, что местная жительница принесла на избирательный участок большую петарду и зажгла ее в туалете.

По предварительной информации, в результате взрыва женщине оторвало руку.

Из здания эвакуировали 50 человек. Информацию о взрыве подтвердили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Женщина госпитализирована с травмой руки и получает необходимую медицинскую помощь, добавили в ведомстве, отметив, что других пострадавших нет.

По информации Telegram-канала Baza, 64-летняя Елена С. перед взрывом разговаривала с кем-то по телефону. По первоначальной версии, она могла связаться с мошенниками.

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