Видео ⟩ В Перми произошел взрыв на избирательном участке, женщине оторвало руку

Во время так называемых "выборов" президента России в воскресенье, 17 марта, на избирательном участке в Перми произошел взрыв. Telegram-канал Русской службы BBC сообщил, что местная жительница принесла на избирательный участок большую петарду и зажгла ее в туалете.
По предварительной информации, в результате взрыва женщине оторвало руку.
Из здания эвакуировали 50 человек. Информацию о взрыве подтвердили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Пенсионерка взорвала большую петарду в туалете на избирательном участке в Перми— Дождь (@tvrain) March 17, 2024
Об этом сообщает Baza pic.twitter.com/1MY1vEHPi4
Женщина госпитализирована с травмой руки и получает необходимую медицинскую помощь, добавили в ведомстве, отметив, что других пострадавших нет.
По информации Telegram-канала Baza, 64-летняя Елена С. перед взрывом разговаривала с кем-то по телефону. По первоначальной версии, она могла связаться с мошенниками.
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