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Видео, фото ⟩ Хаматова на "выборах", "Каста" в Риге, а Галкин в Израиле

rus.tvnet.lv
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Фото: Кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Узнайте, кто был на гастролях, а кто отдыхал!

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