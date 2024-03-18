Видео, фото ⟩ Хаматова на "выборах", "Каста" в Риге, а Галкин в Израиле

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Узнайте, кто был на гастролях, а кто отдыхал!
Максим Галкин выступил с концертами в Израиле
Ксюша из белорусской группы NaviBand исполнила вместе с "Би-2" песню "Мой рок-н-ролл"
Группа "Каста" выступила в Риге
Интарсу Бусулису подарили розы
Катрина Гупало выступала
Евгений Чичваркин был на "выборах" президента РФ в Лондоне
Дуа Липа ныряла
Настя Каменских показала, как поддерживает ВСУ
София Стужук отдыхает на Мальдивах
Рената Литвинова записывала ролики
Maruv сняла клип в пустыне
Божена Рынска была замечена на акции "Полдень против Путина" в Риге
Чулпан Хаматова в очереди у посольства РФ в Риге
Артур Смольянинов наслаждался природой
Выходной день Аминаты
Новая фотосессия Светланы Лободы
Алекс Дубас и Рената Литвинова гуляли вместе
16 марта Эдгар Ринкевич посетил памятные мероприятия
Максим Бусел вспоминал их с Лизой Манией победу
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