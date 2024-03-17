Пн, 18.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

ЦИК России: после обработки 50% протоколов у Путина 87% голосов (1)

rus.tvnet.lv
Обновлено 17 марта 2024, 22:33
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: EPA/Scanpix

17 марта в 20:00 по латвийскому времени завершилось голосование на "выборах" президента России. Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) начала сообщать первые цифры.

ЦИК РФ заявил, что после подсчета 50% протоколов кремлевский диктатор Владимир Путин "набирает"  87,34% голосов на президентских "выборах"

Представитель КПРФ Николай Харитонов набирает 4,11% голосов, Владислав Даванков, ("Новые люди") - 4,01%, Леонид Слуцкий из ЛДПР - 3,11%.

Ранее сообщалось, что по результатам экзит-пола государственного ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения):

  • Путин "набрал" 87% голосов;
  • Харитонов (КПРФ) - 4,6% голосов;
  • Даванков - (Новые люди) - 4,2% голосов;
  • Слуцкий (ЛДПР) – 3,0% голосов.

RUS TVNET сообщал, что сегодня, 17 марта, с 8:00 до 20:00 в Риге прошли "выборы" президента России. Напротив посольства на улице Независимости Украины, 2, прошла акция протеста с осуждением этого. А граждане России, желающие проголосовать, стояли в очереди.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти