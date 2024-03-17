17 марта в 20:00 по латвийскому времени завершилось голосование на "выборах" президента России. Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) начала сообщать первые цифры.
ЦИК РФ заявил, что после подсчета 50% протоколов кремлевский диктатор Владимир Путин "набирает" 87,34% голосов на президентских "выборах"
Представитель КПРФ Николай Харитонов набирает 4,11% голосов, Владислав Даванков, ("Новые люди") - 4,01%, Леонид Слуцкий из ЛДПР - 3,11%.
Ранее сообщалось, что по результатам экзит-пола государственного ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения):
- Путин "набрал" 87% голосов;
- Харитонов (КПРФ) - 4,6% голосов;
- Даванков - (Новые люди) - 4,2% голосов;
- Слуцкий (ЛДПР) – 3,0% голосов.
RUS TVNET сообщал, что сегодня, 17 марта, с 8:00 до 20:00 в Риге прошли "выборы" президента России. Напротив посольства на улице Независимости Украины, 2, прошла акция протеста с осуждением этого. А граждане России, желающие проголосовать, стояли в очереди.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!