Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью BBC, что российский президент Владимир Путин боится войны с НАТО, пишет Rus.Postimees.
Глава правительства Эстонии считает, что Путин умеет "сеять страх", и прибегает к этой тактике постоянно.
В то же время к угрозам Путина следует относиться серьезно, полагает она.
В беседе с журналистами BBC Кая Каллас отметила, что страны НАТО не хотят воевать с Россией.
Ранее она призывала европейские страны усилить поддержку Украины.
В противном случае, по словам Каллас, война может "очень быстро распространиться в Европе, и ни одна страна не останется незатронутой".
По мнению Каи Каллас, западным политикам сегодня нужно задуматься о том, чего боится Путин.
"Он боится ввязаться в войну с НАТО, он этого не хочет. Конечно, мы тоже этого не хотим", – подчеркнула Каллас.
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