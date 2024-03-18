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Каллас: Путин "боится войны с НАТО" (1)

rus.postimees.ee
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Kenzo Tribouillard

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью BBC, что российский президент Владимир Путин боится войны с НАТО, пишет Rus.Postimees.

Глава правительства Эстонии считает, что Путин умеет "сеять страх", и прибегает к этой тактике постоянно.

В то же время к угрозам Путина следует относиться серьезно, полагает она.

В беседе с журналистами BBC Кая Каллас отметила, что страны НАТО не хотят воевать с Россией.

Ранее она призывала европейские страны усилить поддержку Украины.

В противном случае, по словам Каллас, война может "очень быстро распространиться в Европе, и ни одна страна не останется незатронутой".

По мнению Каи Каллас, западным политикам сегодня нужно задуматься о том, чего боится Путин.

"Он боится ввязаться в войну с НАТО, он этого не хочет. Конечно, мы тоже этого не хотим", – подчеркнула Каллас.

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