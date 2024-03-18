Глава правительства Эстонии считает, что Путин умеет "сеять страх", и прибегает к этой тактике постоянно.

В то же время к угрозам Путина следует относиться серьезно, полагает она.

Ранее она призывала европейские страны усилить поддержку Украины.

В противном случае, по словам Каллас, война может "очень быстро распространиться в Европе, и ни одна страна не останется незатронутой".

По мнению Каи Каллас, западным политикам сегодня нужно задуматься о том, чего боится Путин.

"Он боится ввязаться в войну с НАТО, он этого не хочет. Конечно, мы тоже этого не хотим", – подчеркнула Каллас.

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