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Силиня и Ринкевич выразили Швеции соболезнования в связи со стрельбой

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Эвика Силиня и Эдгар Ринкевич
Эвика Силиня и Эдгар Ринкевич Фото: Ilmars Znotins

Премьер-министр Эвика Силиня выразила соболезнования жителям Швеции в связи со стрельбой в образовательном центре.

Политик в своем сообщении отметила, что в нашем обществе нет места для такого насилия, особенно в школах.

Соболезнования выразил и президент Эдгар Ринкевич, который подчеркнул, что насилие должно быть осуждено во всех его проявлениях, и Латвия выражает солидарность со Швецией в этот момент.

Как уже сообщалось, в образовательном центре для взрослых в городе Эребру в центральной части Швеции произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере девять человек.

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Погиб и стрелок.

Число раненых в результате обстрела пока неизвестно.

Стрельба произошла в школе Рисберга, которая доет возможность пройти курс средней школы людям старше 20 лет, а также предоставляет курсы для иммигрантов и лицам с умственной отсталостью.

Стрелок ранее не попадал в поле зрения полиции, стражи порядка считают, что он действовал один, однако не исключают, что в к преступлению могли иметь отношение и другие люди.

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