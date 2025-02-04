Силиня и Ринкевич выразили Швеции соболезнования в связи со стрельбой

Политик в своем сообщении отметила, что в нашем обществе нет места для такого насилия, особенно в школах.

Соболезнования выразил и президент Эдгар Ринкевич, который подчеркнул, что насилие должно быть осуждено во всех его проявлениях, и Латвия выражает солидарность со Швецией в этот момент.

My deep condolences to the Swedish people, families and friends of the victims of the terrible shooting in Örebro. Violence is deplorable in all its forms. Latvia stands in solidarity with Sweden at this sad moment. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 4, 2025

Как уже сообщалось, в образовательном центре для взрослых в городе Эребру в центральной части Швеции произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере девять человек.

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Погиб и стрелок.

Число раненых в результате обстрела пока неизвестно.

Стрельба произошла в школе Рисберга, которая доет возможность пройти курс средней школы людям старше 20 лет, а также предоставляет курсы для иммигрантов и лицам с умственной отсталостью.

Стрелок ранее не попадал в поле зрения полиции, стражи порядка считают, что он действовал один, однако не исключают, что в к преступлению могли иметь отношение и другие люди.

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